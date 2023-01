Laurent Blanc surprend en conférence de presse : "Il y a des joueurs qui ne sont pas heureux à Lyon"

Le coach de l'OL est confronté aux envies de départ de plusieurs de ses joueurs.

Arrivé en octobre dernier à Lyon, Laurent Blanc a repris un Olympique Lyonnais mal en point sportivement, dont l'actualité tourne également autour du rachat du club par John Textor (propriétaire du RWDM).

L'ancien sélectionneur de l'Equipe de France éprouve des difficutés à faire remonter l'équipe au classement de Ligue 1, et doit également faire face aux envies de départ de certains joueurs. C'est le cas par exemple de Toko Ekambi, qui s'est défoulé sur une poubelle lors de son remplacement face à Strasbourg (défaite 1-2). Romain Faivre, qui joue très peu depuis son arrivée en provenance de Brest, veut lui aussi quitter le navire.

Questionné en conférence de presse ce vendredi au sujet des probables départ dans son effectif, Blanc s'est targué de propos assez surprenants. "Il n’y a pas beaucoup de joueurs contents à Lyon ? Oui, je suis d’accord avec vous. Effectivement, il y a des joueurs qui ne sont pas heureux à Lyon, pourtant on fait un métier extraordinaire et Lyon est un grand club (...) Après, le club est en droit de dire : 'Vous avez un contrat'. On ne peut pas accéder à toutes les demandes, mais on les prend en considération (...) Des joueurs pas heureux dans un club et en fin de contrat, il y en a partout. Mais il ne faut pas qu’il y en ait trop."