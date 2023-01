Cyle Larin en route pour l'Espagne

Egalement dans le viseur du PAOK et de Cadiz, Cyle Larin aurait finalement opté pour Valladolid. Selon les informations de Fabrizio Romano, l'attaquant canadien va être prêté jusqu'à la fin de la saison par Bruges au club espagnol. Un prêt qui devrait être assorti d'une obligation d'achat.

Après la Pro League et la Super Lig turque, Cyle Larin, qui a porté les couleurs de Zulte Waregem et du Besiktas avant de rejoindre Bruges, va donc découvrir un troisième championnat européen différent.

Understand Cyle Larin has chosen to close in with Valladolid after Cadiz and PAOK made official bids — loan with a obligatory buy option should certain triggers be achieved. 🚨🇨🇦 #transfers



The player is traveling in the next hours in order to sign, pending his medical. pic.twitter.com/dnzYdy9oc4