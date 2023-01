Le Standard va devoir se passer de Barrett Laursen !

Le back gauche du Standard, Jacob Barrett Laursen, s'est blessé le 17 janvier dernier lors de la rencontre entre les Rouches et le KV Malines. Le Danois a depuis passé des examens qui ont révélé une entorse du ligament latéral interne du genou droit.

Son indisponibilité est évaluée entre 3 et 4 semaines. Il devrait manquer les duels face à Eupen, le Cercle, Courtrai et l'Union. Il pourrait être rétabli pour affronter le Spoting d'Anderlecht dans le Clasico.

