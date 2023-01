Nilsson veut conserver sa place de titulaire : "Oui, je veux jouer, tout le monde veut jouer"

L'attaquant a été décisif contre OHL et veut continuer sur sa lancée et rester titulaire.

Gustaf Nilsson a une fois de plus prouvé qu'il pouvait être décisif pour l'Union. L'attaquant suédois a marqué l'unique but de la rencontre face à OHL. Il espère obtenir plus de minutes de jeu dans les mois à venir.

"Il est difficile, lorsque vous êtes sur le banc, d'entrer en jeu pour 20 minutes", a déclaré Nilsson dans Het Nieuwsblad. "Ces derniers temps, j'ai été plus souvent titulaire, ce qui permet de se mettre plus facilement dans le rythme. Je sens aussi que mon corps s'améliore au fur et à mesure que je joue. Maintenant, je veux continuer sur cette lancée".

Les rumeurs de transfert autour de Dante Vanzeir sont évidemment une bonne nouvelle pour Nilsson. "Ce qui va se passer avec Dante, je ne le sais vraiment pas. Mais bien sûr, c'est vrai que je veux jouer, tout le monde veut jouer. Nous savons simplement que la concurrence en attaque est élevée, nous avons actuellement quatre bons attaquants. Qu'il s'agisse de remplacer ou de commencer : je donnerai toujours tout."