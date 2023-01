Le Real renverse l'Atletico et file en demi-finale de la Coupe du Roi

Mené pendant plus d'une heure, le Real a finalement dominé l'Atletico et rejoint le dernier carré de la Coupe du Roi.

Après les qualifications du Barça, d'Osasuna et de l'Atheltic Bilbao, le dernier quart de finale de la Coupe du Roi opposait les deux clubs madrilènes à Santiago Bernabeu, jeudi soir. Un duel que Thibaut Courtois a disputé dans son intégralité, alors qu'en face, Yannick Carrasco et Axel Witsel sont montés durant la seconde période.

La réponse tardive, mais splendide, de Rodrygo à Morata

Et c'est l'Atletico qui a pris le meilleur départ dans ce derby madrilène, grâce à l'ancien Merengue Alvaro Morata, qui a ouvert le score dès la 17e minute de jeu. Un but que les hommes de Carlo Ancelotti ont eu bien du mal à digérer.

Quasiment inoffensif en première période, le Real s'est montré plus entreprenant en seconde période, mais a dû attendre la 79e minute et une action géniale de Rodrygo pour égaliser et arracher les prolongations.

La délivrance via Benzema

Des prolongations qui ont basculé en deux temps. À la 99e minute d'abord, quand Savic a écopé d'un second carton jaune et été renvoyé aux vestiaires. Et à la six minutes plus tard, quand Karim Benzema a profité d'un ballon qui traînait dans le rectangle pour tromper Jan Oblak et donner l'avantage au Real.

Et c'est Vinicius qui a rassuré la Maison Blanche à la 122e minute de jeu en plantant le but du break. Le Real, qui n'a plus gagné la Coupe du Roi depuis près de dix ans, s'impose (3-1) et décroche son ticket pour les demi-finales. Un autre espoir de trophée s'envole en revanche pour l'Atletico, déjà largué en championnat et éliminé de toutes compétitions européennes.