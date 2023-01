Le Standard pourrait aller chercher un attaquant...au Genoa

Les liens entre le Genoa et le Standard pourraient encore être employés par 777 Partners, après avoir envoyé Denis Dragus en Italie.

Après le départ de Denis Dragus pour le Genoa, club propriété de 777 Partners à l'image du Standard, les Rouches se cherchent un renfort offensif. Et les Américains pourraient bien prendre dans la poche gauche et mettre dans la droite, comme pour Dragus : selon Gianluca Di Marzio, spécialiste du mercato, 777 Partners envisagerait de rappeler Aleksander Buksa (20 ans) de son prêt à OHL, et de l'envoyer au Standard pour le reste de la saison.

Buksa a été prêté à OHL par le Genoa cette saison, mais évolue avec l'équipe U23 en Nationale 1. Avec Jong OHL, il compte 5 buts en 16 rencontres, tandis qu'il n'a pas joué une minute en Jupiler Pro League. L'international polonais U21 va rentrer à Gênes, et repartir immédiatement pour la Belgique, à en croire Di Marzio : il devrait venir renforcer le Standard. Pour l'équipe A, ou le SL 16 ? Difficile à dire au vu du profil du joueur...