Le mercato en Jupiler Pro League est terminé, la porte des départs pas encore fermée

Plusieurs pays européens peuvent encore compter sur le mois de février, voire plus, pour réaliser des transferts.

En Belgique, le marché des transferts a fermé ses portes à minuit. Si les clubs belges ne peuvent donc plus réaliser des transferts entrants, ils seront encore susceptibles de perdre des joueurs au cours des prochaines semaines. Dans certains pays exotiques, comme le Togo ou l'Argentine, le mercato fermera ses volets ce 2 février.

En Europe, plusieurs championnats s'octroient un petit peu plus de temps pour réaliser leurs emplettes. Des championnats avec lesquels des clubs belges ont l'habitude de faire affaire.

Le mercato autrichien, par exemple, fermera ses portes le 6 février. Deux jours plus tard, ce sera au tour de la Turquie de finaliser ses dernières arrivées. La Serbie (10/02), la Suisse (15/02) et la Russie (22/02) peuvent aussi continuer à recruter, tout comme la Chine (28/02). La MLS, dont le mercato ouvre ses portes le 10 février, sera aussi à surveiller après l'arrivée de Dante Vanzeir aux New York Red Bulls.

Enfin, la menace qu'un club suédois (31/03) ou japonais (02/04) ne vienne arracher un joueur de Jupiler Pro League se prolongera jusqu'à trois journées de la fin de la phase classique.

Nos clubs de Jupiler Pro League, parfois trop occupés à finaliser des dernières arrivées, ont donc encore un petit peu de temps pour se séparer de leurs "indésirables".