Hugo Cuypers est en pleine forme avec La Gantoise : "Mais je ne veux pas me fixer un nombre de buts"

L'ancien attaquant de Malines est prêt pour le choc de la semaine contre l'Union.

Ces derniers mois, La Gantoise s'est rapprochée de plus en plus d'une place dans le top 4. L'un des hommes forts de ce retour en grâce est le Liégeois Hugo Cuypers, qui semble avoir digéré sans effort son transfert du KV Malines. L'attaquant lui-même est satisfait de sa saison, même s'il estime qu'il peut encore s'améliorer.

Dimanche, Les Buffalos accueillent le leader du KRC Genk, une occasion idéale pour Cuypers de se montrer à nouveau. "Je suis globalement satisfait de ma saison, même si je suis encore dans une phase où je peux progresser", a déclaré l'attaquant en conférence de presse.

Cuypers est connu pour consacrer beaucoup d'heures à l'entraînement, également sur le plan tactique, pour mieux comprendre les lignes de course par exemple. "Il est vrai que je travaille beaucoup pour améliorer mon jeu. Parfois, je fais des erreurs, mais je peux en tirer des leçons", explique-t-il.

Avec treize buts en championnat, Cuypers n'est devancé que par Paul Onuachu (Genk) et Vincent Janssen (Royal Antwerp FC). Cependant, le premier a depuis été vendu au Southampton FC. Cela ouvre des possibilités à Cuypers : devenir meilleur buteur du championnat. "Je me le souhaite à moi-même, car cela signifierait que l'équipe se porte bien. Mais je ne veux pas me fixer un nombre de buts par saison."