Laurent Blanc, agacé, quitte la conférence de presse : "Merci et au revoir"

Laurent Blanc a précipité la fin de la conférence de presse de l'Olympique Lyonnais ce vendredi après une petite dizaine de minutes. Agacé d'avoir à parler du mercato plutôt que du match de la 22e journée contre Troyes, l'entraîneur rhodanien s'en est allé.

Sans heurts ni violence, et dans un large sourire, Laurent Blanc a fait comprendre à la presse qu'il ne voulait pas parler du mercato hivernal de l'Olympique Lyonnais. Dans la foulée de la présentation des trois recrues par Jean-Michel Aulas, le technicien est venu parler de son équipe avant le déplacement à Troyes ce samedi lors de la 22e journée de Ligue 1. Un passage médiatique écourté après une petite dizaine de minutes quand il a quitté la salle en laissant les journalistes sur place.

Après plusieurs remarques, le technicien français a finalement décidé de quitter la salle de conférence, agacé par les questions posées essentiellement sur le mercato lyonnais et non sur le match décisif qui attend les Gones. "C'est bon? Je vous vois et vous n'avez plus de questions à poser. Je m'en vais. Au revoir, a lancé un Laurent Blanc au moment de se lever. "Non mais c'est vous qui vous décidez à parler de Troyes après dix minutes... Donc merci et au revoir."