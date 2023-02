Wouter Vrancken juge son nouvel attaquant : "Autant de qualités que Paul, mais moins d'expérience"

Le mercato aura été compliqué pour Genk.

Le Nigérian Tolu Arokodare devra faire oublier Paul Onuachu. Le meilleur buteur des Limbourgeois a été transféré à Southampton. Wouter Vrancken s'est exprimé à son propos dans Het Laatste Nieuws.

Vrancken se réjouit déjà de l'acquisition d'Arokodare. "La première impression qu'on a de lui est très positive. Tolu est un gars particulièrement solide (1m97, ndlr). Il est désireux d'apprendre et est un bon joueur. Il faudra voir à quelle vitesse il suit nos principes, mais il pose lui-même des questions. C'est un signe qu'il y travaille."

Vrancken compare les deux Nigérians. "Il est plus explosif que Paul, qui avait plus d'expérience et qui est encore plus tueur. Mais bien sûr, il peut évoluer dans ce domaine, comme l'a fait Onuachu. Tolu m'a dit qu'à Amiens, il ne jouait pas vraiment selon des principes dans la possession du ballon. Espérons donc qu'il maîtrisera bientôt notre méthode."

Genk aura bien besoin de son nouvel attaquant pour tenter de rester en tête du classement.