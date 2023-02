Matthys explique son départ d'Anderlecht : "J'ai été jugé sur des choses que je ne maîtrisais pas"

Tim Matthys a quitté l'équipe de scouts d'Anderlecht pour devenir directeur sportif du KV Malines. Chez les Mauves, il a été actif pendant moins d'un an. Toutefois, le choix n'a pas été difficile.

Les choses ne se sont pas passées comme il l'avait prévu. "Je suis allé à Anderlecht avec certaines attentes. Je voulais apprendre de personnes ayant plus d'expérience. Peter (Verbeke) et Wouter (Vandenhaute) m'ont convaincu de franchir le pas. J'ai aussi aimé être à Anderlecht - l'ambiance entre eux était excellente. Seulement, j'avais imaginé mon rôle et son accomplissement différemment", explique-t-il à Het Laatste Nieuws.

"Sans entrer dans les détails : j'ai été jugé sur des choses que je ne maîtrisais pas totalement. Le licenciement de Vincent Kompany, par exemple. Ça ne me convenait pas. Au KV Malines, je me sens comme un poisson dans l'eau. Je suis proche des joueurs, je leur parle beaucoup, je peux mieux faire mon travail. J'ai toujours eu l'ambition d'avoir plus de responsabilités."