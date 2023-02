José Jeunechamps prêt pour la mission commando : "Tout reste jouable, à nous de faire le travail"

Libre de tout contrat depuis son départ de Seraing, le technicien belge rebondit à Virton, lanterne rouge de Challenger Pro League.

José Jeunechamps est le nouvel entraîneur de Virton où il remplace Christian Bracconi. "Les premiers contacts ont eu lieu il y a trois voire quatre semaines, mais Daniel Striani voulait tout faire pour maintenir monsieur Bracconi. Et après la défaite de dimanche, il est revenu vers moi. Les choses se sont alors accélérées", nous confié le technicien belge âgé de 55 ans qui connaît bien la D1B puisqu’il a officié à Mouscron la saison passée. Il devra aider l’Excelsior à se maintenir. "Une situation que je connais un peu malheureusement et c'est pour cela que j'ai peu hésité avant de dire oui. Mais l'envie de travailler à nouveau et l'envie d'être sur les terrains étaient trop grandes. Je tournais en rond chez moi", souligne le Sprimontois.

"Nous allons tout faire pour que l’Excelsior se maintienne"

"Je connais très bien le club et je sais ce qu'il représente dans la région. J'ai joué contre eux et j'avais aidé Michel Le Floch à l'époque en effectuant le scouting des adversaires de Virton. Mes premiers boulots d'entraîneur en somme. J'ai également assisté à la montée du club, l'ambiance était dingue. Il y a un réel engouement et beaucoup de ferveur. Nous allons tout faire pour que l’Excelsior se maintienne. Nous lançons dès aujourd’hui une opération commando de deux mois et demi. C'est une bonne mentalité qui nous permettra d'y parvenir", ajoute l'ancien adjoint de l'Antwerp et Metz qui a déjà pu se faire une petite idée de sa nouvelle équipe puisqu’il a vu les Gaumais à l’œuvre récemment. "Sur papier, nous avons la qualité pour rester en D1B, mais il faut le montrer sur le terrain maintenant. Les joueurs doivent s'investir plus, gagner plus de duels et se créer plus d'occasions. Cela passe par le travail et l'envie de le faire. Nous ne sommes pas largués quand on regarde le classement et l'écart avec les Jong Genk, le SL16 FC et Dender. Avec ces Playoffs, tout reste jouable, à nous de faire le travail."

"Jérémy Taravel est la personne idéale"

Jeunechamps sera assisté de Jérémy Taravel. "Je le connais bien puisque je l'ai eu sous mes ordres au Cercle et à Mouscron. Il est la personne idéale. Il a beaucoup de personnalité et il est capable de très vite maîtriser un noyau pro."