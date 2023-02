Les Marseillais sont honnêtes : "L'absence de Mbappé ? Une bonne chose pour nous"

Le remuant ailier gauche du PSG sera absent pour le choc face à Marseille.

Ce mercredi (21h10), ce sera le tant attendu Clasico en 8e de finale de Coupe de France. L'OM rencontre le PSG, deux équipes en forme mais sans plusieurs joueurs très importants.

Ce sera le cas, côté parisien, de Kylian Mbappé. La star parisienne, auteur de 25 buts en 26 matchs en club cette saison, s'est blessé le 1er février dernier à Montpellier (1-3) et est absent pour ce choc.

A Marseille, on ne va pas non plus s'en plaindre. "Je ne vais pas mentir, c'est une bonne chose pour nous qu'il (Mbappé) soit absent car on connait sa qualité et sa vitesse", a déclaré le joueur de l'OM, Valentin Rongier, ce mardi en conférence de presse.

"Surtout au vu de notre style de jeu où on s'expose sur les contres et c'est une arme redoutable dans ce domaine. Ce sera forcément différent. Il ne faut pas se dire que comme Mbappé n'est pas là ils n'ont personne sur les contres. Ils ont d'autres joueurs qui vont vers l'avant. Mais oui, c'est une bonne chose pour nous qu'il ne soit pas là."