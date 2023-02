Kostas Laifis ne ferme pas la porte à un départ cet été : "J'ai toujours ce rêve d'évoluer dans un grand championnat"

Présent en bord de Meuse depuis l'été 2016, l'international chypriote pourrait quitter les Rouches lors du prochain mercato estival.

Ce dimanche soir (18h30), le Standard de Liège recevra Courtrai lors de la 25ème journée de championnat. Le matricule 16 doit sécuriser sa position au sein du top 8. "Nous voulons gagner tout simplement ce match. Ce sera un match similaire à celui du Cercle, mais Courtrai possède de grands attaquants. Ils vont certainement privilégier des longs ballons. Avenatti ? C'est un bon joueur qui n'a pas su se retrouver ici à Liège, mais il sait conserver le ballon, possède une bonne finition et est redoutable dans les airs. Il faudra être prudent", a prévenu Kostas Laifis en conférence de presse.

"La quatrième place est vraiment proche"

La défense du Standard est de plus en plus solide au fil des semaines. "C'était notre objectif et nos adversaires ont très peu d'occasions. On est concentrés du début à la fin, et cela paie. Le top 4 ? On y croit toujours car on pratique un beau jeu et parce que la mentalité est bonne au sein du groupe. La quatrième place est vraiment proche, mais on doit être régulier et poursuivre sur notre lancée", a souligné le défenseur central.

Les nouveaux propriétaires du club préparent l'avenir et misent beaucoup sur la jeunesse. Noë Dussenne quittera les Rouches à l'issue de la saison. "Il y a une nouvelle direction et c'est normal qu'ils envisagent de mettre en place une nouvelle équipe la saison prochaine. Certains joueurs vont rester et d'autres vont partir. Mon avenir ? Nous n'avons pas encore parlé d'une éventuelle prolongation. Nous parlerons de ça à la fin de cet exercice et nous verrons ce qui est mieux pour le Standard et pour moi", explique le joueur sous contrat jusqu'en 2024.

"Cela fait sept années que je suis au Standard"

Après les épisodes Amallah et Raskin, 777 Partners ne laissera plus un joueur entrer dans sa dernière année de contrat. Ce sera soit une vente ou alors une prolongation. "Si c'est le meilleur moment pour moi de partir ? Si un nouveau challenge vient à moi et me rend heureux, pourquoi pas ?! Des regrets de ne pas être parti il y a un voire deux ans ? Non du tout même si j'ai pensé à partir l'été dernier après la saison désastreuse, la pire de ma carrière de joueur. Je suis resté fort et je prends beaucoup de plaisir sur le terrain depuis l'arrivée du nouveau staff. Puis cela fait sept années que je suis au Standard et je suis heureux ici. C'est le club de ma vie et on me considère comme un joueur important. Il est vrai que j'ai toujours ce rêve d'évoluer dans un grand championnat. Mais le temps passe vite, et je l'accepte. Je suis plus âgé désormais, même si les défenseurs prennent leur retraite plus tard que les autres joueurs. Rester en Belgique ne serait donc pas un échec", ajoute-t-il.

"Mes hobbies ? Je n'en ai pas ou plus. Je n'ai plus le temps avec mes deux enfants (8 mois et 20 mois) en fait. Je dors moins, mais je suis heureux", explique en souriant le joueur âgé de 29 ans. "Ils ont changé ma vie et celle de ma femme.", conclut Laifis.