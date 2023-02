Benito Raman parle de la fameuse bière à Ostende, Riemer préfère en rire

Benito Raman a débloqué la situation contre Saint-Trond, et célébré en référence à la fameuse bière bue à Ostende avec les fans. L'attaquant a évoqué le sujet, Brian Riemer aussi.

Les images de Benito Raman avec les supporters du Sporting à Ostende ont fait le tour de la Belgique. Suspendu, le n°9 du RSCA a fait le déplacement avec les fans et a passé un très bon moment. "J'ai tout fait avec eux, j'ai pris le bus pour aller, pour venir, je suis descendu sur l'aire d'autoroute (rires). C'était quelque chose de différent à vivre, ils ont apprécié et moi aussi", déclare Raman, qui en a également profité pour boire une bière. "Peut-être que ça aurait été mieux si ces images n'avaient pas été à la télé, je comprends que les gens en parlent. Tout le monde sait que j'aime bien boire une bière, et ça a fait toute une histoire", reconnaît-il.

La célébration de Raman après le but était donc une référence à cette mini-polémique. Brian Riemer préfère en rire : "C'est pour ça qu'on l'aime et qu'on le déteste (rires). Benito et moi avons eu une discussion et je lui ai fait savoir qu'il était préférable qu'il évite la bière, la prochaine fois. Cela peut attendre la fin de sa carrière", plaisantait l'entraîneur du RSCA. "Mais Benito est un personnage tellement attachant. Les supporters l'adorent et il adore les supporters. Il amène tellement de fun et de plaisir dans ce groupe. Sa célébration ? Je suis un jeune coach, j'adore le chambrage et c'en était un assez bon (sourire)".