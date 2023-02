Islam Slimani prouve déjà sa valeur : "Mais ne m'appelez pas le sauveur de l'équipe"

Arrivé en urgence, Islam Slimani était vu comme certains par une solution de fortune. L'Algérien a prouvé qu'il était bien plus que ça.

On s'attendait à le voir titulaire en lieu et place de Benito Raman, car Riemer insistait : Islam Slimani était "totalement fit" et prêt à jouer. Mais il a finalement dû se contenter de monter au jeu. "Ca ne me pose pas problème d'avoir commencé sur le banc. Je suis un joueur d'équipe. Que je débute ou que je rentre au jeu, je donnerai tout", affirme Slimani après la rencontre. Remplaçant le premier buteur, l'Algérien a fait le break et est ensuite à la base du troisième but de ses couleurs.

"Je suis convaincu que nous allons vivre une belle fin de saison. Mais ne m'appelez pas le sauveur de l'équipe", prévient Islam Slimani. "Ce ne sont que trois points, importants certes. Il y a encore 9 matchs à jouer et tout est encore possible. De mon côté, j'apprends encore à connaître mes équipiers et à prendre mes repères". La raison pour laquelle, peut-être, le nouveau venu n'a pas encore débuté de match. Il est même rentré assez tard. "Quand tu gères bien une rencontre, tu as parfois peur de briser l'équilibre en faisant un changement", explique Brian Riemer à ce sujet.

"J'ai donc attendu, et heureusement, il a montré tout ce qu'il savait faire", se réjouit le coach. "Avoir un joueur de ce niveau, c'est mortel dans la boîte. Islam a rappelé pourquoi il avait eu un tel succès dans sa carrière".