Jules Van Cleemput retrouve le sourire : "Une étape de plus pour moi"

Ce samedi soir, le Sporting de Charleroi a pris facilement la mesure de Seraing (3-0) lors de la 25ème journée de Jupiler Pro League.

Charleroi ouvrait le score via Bayo au terme d’une contre-attaque (19e). Les Sérésiens pensaient égaliser juste avant la pause grâce à Lepoint (43e), mais le but était annulé pour une position de hors-jeu. Au retour des vestiaires, les Carolos faisaient le break via une tête de Bager après un corner mal repoussé par la défense de Seraing (53e). Quelques minutes plus tard, les hommes de Felice Mazzù mettaient fin à tout suspense sur un penalty transformé par Ilaimaharitra (61e).

"Nous avons bien débuté la partie en pressant Seraing très haut. Il y a un bon esprit et un bon pressing puis les deux mi-temps étaient égales et ça, c'est une bonne chose", a confié Jules Van Cleemput à l'issue de la rencontre.

"Il faut enchaîner les victoires désormais"

"Bayo marque pour son retour, mais vous savez, nous ne mettons pas de pression sur nos attaquants qui sont très forts. Nous savons qu'il va encore marquer des buts. Regarder plus haut que le maintien ? Moi, je préfère match par match. Il n'y a jamais eu de doutes au sein de cette équipe car la qualité est bien présente. Nous avons juste affronté des équipes fortes comme le Club de Bruges, La Gantoise et l'Union. Il faut enchaîner les victoires désormais", a expliqué l'ancien joueur du KV Malines.

Jules Van Cleemput s’était occasionné une rupture totale des tendons fibulaires de la cheville gauche au mois de juin dernier. Six mois plus tard, il a pu faire son retour sur les terrains. Après une bonne montée au jeu et un assist contre Malines la semaine dernière, le back droit âgé de 25 ans fêtait sa première titularisation de la saison contre Seraing. "Une étape de plus pour moi. Maintenant, il me faut du rythme et cela viendra avec les matchs. Là je me sens bien et je pense que je peux aller chercher mon meilleur niveau prochainement."