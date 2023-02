Thibo Somers est prêt pour le derby de Bruges : "Devenir l'équipe de la ville"

Le Cercle de Bruges semble bien parti dans la course au top 8 et veut frapper un grand coup face au rival historique, le Club.

Bien qu'il ait une rencontre de Ligue des Champions quelques jours avant, le Jan Breydel et toute la ville de Bruges sont impatients de vivre le grand derby entre le Club et le Cercle ce dimanche (13h30). "Pour moi, c'est un derby à la vie à la mort depuis 15 ans. C'est aussi un sujet de conversation au sein de la famille. Très important donc", a confié le Groen en Zwart Thibo Somers.

Le Cercle, invaincu depuis 5 rencontres, pourra aborder cette rencontre avec la confiance de faire tomber l'ogre du Club. "J'espère prendre trois points, et le Cercle devenir l'équipe de la ville. Nous devons avoir cette ambition", a déclaré un Somers enthousiaste.

Les coéquipiers de Somers ne craignent en tout cas personne et ont déjà posé bien des problèmes aux cadors du championnat cette saison. "Lors des derniers matches, nous avons montré que nous pouvions tenir tête à n'importe qui. Nous avons rendu la tâche difficile à La Gantoise, au Standard et à l'Union : ce sont toutes des équipes du top 6. Alors pourquoi pas le Club ? Il suffit de s'assurer que nous gagnons, et nous nous rapprocherons d'eux au classement."