🎥 Parti de Genk cet hiver, un jeune talent se montre déjà avec son nouveau club

L'ancienne pépite de Genk n'a pas tardé à se mettre en évidence sous les couleurs de l'Ajax.

Cet hiver, le KRC Genk a vu plusieurs jeunes joueurs quitter le navire suite à des désaccords avec la direction. Parmi eux, Mika Godts, 17 ans, qui était vu comme l'un des plus grands espoirs du club.

Direction donc l'Ajax d'Amsterdam pour le jeune ailier gauche, qui a mis un certain temps à effectuer ses débuts avec les U23 ajacides suite à des complications administratives.

Ce lundi, face au MVV Maastricht dans le championnat de D2 néerlandaise (Keuken Kampion Divisie), Godts a enfin pu effectuer ses débuts sous ses nouvelles couleurs en montant à la mi-temps. Un baptême du feu remarqué, conclué seulement 6 minutes plus tard par un joli but plein de maîtrise.

"Je me suis d'abord entraîné seul, car je n'étais pas encore autorisé à m'entraîner pour raisons administratives", a expliqué Godts à ESPN NL après cette victoire 4-2. "Depuis une semaine, je m'entraîne avec les Jong Ajax. Je me sens bien et j'ai été bien accueilli. Ce premier match m'a fait du bien. J'étais heureux de faire mes débuts et de me montrer. Marquer des buts et dribbler, c'est est en moi".