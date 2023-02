Malines bientôt sans son capitaine ? "Je ne dis pas non à un départ"

A 28 ans, Rob Schoofs se verrait bien tenter une expérience à l'étranger.

Arrivé à Malines en 2017 en provenance de La Gantoise, Rob Schoofs est devenu l'un des joueurs les plus importants de l'effectif. Plaque tournante au milieu de terrain, le capitaine malinois sait aussi se montrer décisif, comme le prouvent ses 5 buts et 3 assists cette saison.

Auteur de grosses prestations depuis plusieurs années, Schoofs aurait-il la tête à un départ loin de Derrière les Casernes ? "Normalement, je reste encore un an et demi (il est sous contrat jusqu'en juin 2024, ndlr). Bien sûr, je pense à mon avenir. Mais il est important de rester concentré sur le KV Malines. Il y a la Coupe de Belgique, où nous aimerons rallier la finale. J'espère que nous serons bientôt fixés sur le maintien", a déclaré Schoofs sur le plateau de la télévision limbourgeoise TVL.

Et ensuite, après la fin de la saison ? "Je vais d'abord m'asseoir avec le club, où je suis très heureux. Je vais avoir 29 ans, c'est l'âge où on pense à différentes choses. Partir à l'étranger ? Je ne dis pas non, mais il faut aussi que cela marche sur le plan familial, ce qui n'est pas facile."