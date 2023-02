Messieurs, le coefficient belge vous remercie : Anderlecht et La Gantoise offrent une soirée parfaite à notre football

La double qualification belge ce jeudi est une excellente nouvelle pour le football belge. La 8e place, synonyme de qualification directe en Champions League, est presque assurée.

Pour chaque victoire belge ce jeudi, la Belgique a gagné 0,400 points au coefficient UEFA. Un total de 0,800 donc, qui permet de se rapprocher du Portugal (qui reste hors de portée, surtout au vu du parcours potentiel de Benfica qui éliminera Bruges), mais surtout aussi de s'éloigner de l'Ecosse, 9e et reléguée à 3 points.

La très bonne nouvelle, c'est que le Partizan Belgrade a été éliminé par le Sheriff Tiraspol et ne rapportera plus de points à la Serbie, tandis que l'Autriche ne compte plus de participants en lice. La 8e place est donc quasi-assurée sauf catastrophe. Celle-ci est synonyme de ticket direct pour la Ligue des Champions !