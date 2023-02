Manchester United remporte le premier trophée de l'ère Erik ten Hag !

Manchester United s'est imposé en finale de la Coupe de la Ligue face à Newcastle United. Erik ten Hag, aux commandes depuis l'été dernier, tient donc son premier trophée !

Le très bon travail d'Erik ten Hag à la tête de Manchester United est désormais couronné d'un premier trophée. Après la qualification héroïque en Europa League aux dépens du FC Barcelone et alors que United est solidement accroché au podium en Premier League, les Red Devils ont battu Newcastle United en finale de l'EFL Cup, ce dimanche à Wembley.

Après la finale d'Europa League la saison passée, Manchester United convertit donc l'essai, remportant son premier trophée sous l'ère ten Hag et son premier titre depuis le doublé Coupe de la Ligue - Europa League sous Mourinho en 2017. Une victoire propulsée par Casemiro à la 33e, et scellée par un auto-but de Botman avant la pause. Newcastle, qui a ses propres ambitions et cherche un premier trophée depuis 60 ans tout en réalisant une excellente saison en championnat, n'a pas réussi à revenir dans la rencontre.