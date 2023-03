Zulte Waregem ne veut plus de ces deux hommes dans son stade

Zulte Waregem a officiellement réagi à l'arbitrage et à la VAR par une déclaration du club. Après le match de coupe contre le KV Mechelen, les Coalisés ne veulent plus entendre parler de Bram Van Driessche et Nicolas Laforge.

C'est tout le club de Zulte Waregem qui est déçu et en colère après l'arbitrage très discutable lors du match de Coupe de Belgique. En effet, un mauvais tacle d'Alessandro Ciranni, a été sanctionné non pas d'un carton jaune mais d'un carton rouge après intervention du VAR.'

"Le club aurait accepté un carton jaune comme la sanction correcte pour cette infraction. Mais en même temps, Zulte-Waregem n'a absolument aucune sympathie pour le fait que plusieurs autres phases, dans lesquelles les joueurs de Zulte Waregem étaient les victimes, sont restées impunies", peut-on lire sur les canaux officiels du club.

Selon le club flandrien, on peut voir le football changer. Le club constate que les mauvaises décisions des arbitres ont un impact croissant sur le football professionnel. Et pas seulement dans les matches auxquels participe le club. Zulte Waregem fait campagne pour que le football belge se développe de manière correcte et équitable.''

Le club entraîné par Mbaye Leye a fait une demande : le club s'attend à ce que Bram Van Driessche et Nicolas Laforge ne soient plus désignés lors des matchs du Essevee cette saison et a envoyé le document nécessaire à la Fédération belge de football. "Cette action s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour améliorer et corriger l'arbitrage dans notre football".