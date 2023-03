Igor Tudor dégoûté : "Une grande tristesse, une folie"

Marseille est éliminé de la Coupe de France par Annecy, une équipe de Ligue 2. Chez les Olympiens, la pilule ne passe pas.

C'est la magie de la coupe, comme on l'appelle. Tombeurs du PSG et Rennes lors des tours précédents, l'Olympique de Marseille a été surpris par Annecy (Ligue 2) dans un scénario invraisemblable.

Les mines olympiennes étaient grises après cette véritable claque, reçue quelques jours seulement après la dure défaite à domicile face au PSG (0-3) en championnat.

"C'est une grande déception, une grande tristesse", a lâché le coach Igor Tudor en après-match dans des propos relayés par L'Equipe. "On sort d'une compétition où on a éliminé le PSG et Rennes, c'est une folie."

"En dehors de quelques détails, j'ai un peu de mal à expliquer ça pour l'instant (...) Je ne crois pas que les joueurs aient sous-évalué l'adversaire. Annecy a fait un grand match, d'un niveau que je n'imaginais pas pour une équipe de L2. De notre côté, tout ce qui pouvait aller de travers a été de travers. Nos défauts sont ressortis. Prendre deux buts à domicile, ça n'est pas justifiable (...) Clairement, quand tu sors contre une L2, c'est que tu as mal fait", a continué un Tudor dépité.