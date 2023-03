Fabio Silva, parmi les meilleurs de sa catégorie

Le jeune attaquant a quitté Anderlecht cet hiver pour rejoindre le PSV Eindhoven. Frustré par les tâches défensives qu'il devait accomplir, le Portugais fait partie des joueurs les plus décisifs de sa catégorie.

Le Sporting d'Anderlecht pensait avoir frappé fort en associant Sebastiano Esposito et Fabio Silva en attaque cette saison. Alors que le premier est parti avant même la fin de son prêt, le second a rejoint le PSV Eindhoven cet hiver. Frustré par les tâches défensives qu'il devait accomplir et les résultats en dents de scie du RSCA, le jeune Portugais fait tout de même partie des meilleurs joueurs de sa catégorie.

En effet, l'international espoirs est le troisième joueur de moins de 20 ans le plus décisif en Europe, derrière l'incontournable Jamal Musiala et son nouveau coéquipier Xavi Simons. L'ancien d'Anderlecht compte 19 implications dans un but cette saison, l'offensif du Bayern est déjà à 26.