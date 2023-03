Mbaye Leye a rapidement tourné la page 

Zulte Waregem a été éliminé par Malines en demi-finale de la Coupe de Belgique. Une rencontre importante face à OHL l'attend désormais.

La déception de la coupe était grande pour Zulte Waregem, mais le club doit rapidement se reconcentrer sur le championnat.

"Un jour plus tard, c'était déjà digéré. Nous étions bien évidemment très déçus mais le jour suivant nous avions déjà tourné cette page", a expliqué Mbaye Leye à Het Nieuwsblad.

"Nous ne devrions pas pointer du doigt qui que ce soit. Si un certain joueur rate une occasion, il ne faut pas le dénigrer. Dans ce même match, nous avions également encaissé un but à cause de l'erreur d'un autre", poursuit le coach sénégalais.

Une rencontre cruciale dans la course au maintien attend Essevee : "Il nous reste encore sept matches pour assurer le maintien, nous devons tout faire pour cela. L'efficacité fera la différence entre le maintien et la relégation."