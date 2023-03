Bernd Hollerbach tacle un joueur de l'Union Saint-Gilloise

L'entraîneur de Saint-Trond n'a pas apprécié le comportement du joueur l'été passé et le fait savoir. Avec toute la franchise qu'on lui connait.

Plus de six mois après son transfert libre de Saint-Trond à l'Union Saint-Gilloise, Arnaud Dony n'a pas été oublié au Stayen. Malgré la présence de joueurs d'Aboubakary Koita ou Eric Bocat, Bernd Hollerbach regrette le départ de son arrière gauche lors du mercato estival : "Il avait à peine joué trois matches à Saint-Trond et il voulait déjà aller à Union parce qu'ils jouent en Coupe d'Europe" rigole-t-il dans Het Belang van Limburg.

L'entraîneur allemand a même été plus loin : "Maintenant, il n'a presque plus sa chance. Ce n'est pas bon pour un jeune joueur. Certains courent trop vite après l'argent. Il faut d'abord travailler dur, puis les sous arriveront". Les retrouvailles s'annoncent sympathiques entre les deux hommes à l'occasion d'Union Saint-Gilloise - Saint Trond le 2 avril prochain. Malgré une demi-heure jouée face au Standard, Arnaud Dony attend toujours sa première titularisation en championnat avec l'Union.