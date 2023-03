🎥 Le but de Wesley Hoedt (ex-Anderlecht) élu goal du mois en Angleterre

Le défenseur semble retrouver le plaisir de jouer du côté de Watford après avoir quitté Anderlecht.

Wesley Hoedt avait posé ses valises outre-Manche dans le but d'y retrouver du temps de jeu, et surtout le plaisir de jouer après un divorce compliqué avec Anderlecht.

Le Néerlandais semble s'y être imposé et a gagné sa place dans le onze des Hornets. Il vient même de recevoir une première récompense individuelle.

Hoedt avait inscrit le but de l'égalisation face à Blackburn le 11 février (1-1), à l'occasion de son tout premier match avec Watford. Une belle manière de fêter sa première avec son nouveau club, et cela a marqué les esprits vu que le but du Néerlandais a été élu "but du mois" (de février) par les supporters.