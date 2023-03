Noah Ohio : "C'est notre meilleur match de la saison"

Ce samedi soir, le Standard de Liège a dominé westerlo (2-0) lors de la 28ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège affrontait un concurrent direct avec Westerlo, à égalité de points avec lui au coup d’envoi. Et les Rouches ont surclassé largement le promu grâce à des réalisations de Dönnum (37e) et de Balikwisha (73e) sur des assists d'Ohio. Dans le temps additionnel, Bodart, qui n'avait rien eu à faire durant la soirée, était exclu pour une faute de main en dehors du rectangle alors que Matsuo allait se présenter devant lui (90e+3).

"On a totalement dominé notre adversaire"

Les Rouches ont été impressionnants, à tel point que les Campinois n’ont jamais semblé exister dans cette rencontre. "De la première à la dernière minute, on a joué de manière offensive et on a réussi à produire de belles combinaisons. On a totalement dominé notre adversaire et on a livré une très belle prestation agréable à regarder. Honnêtement, je pense que c’est notre meilleur match de la saison. Contre le Club et l'Antwerp, on n'avait pas été aussi consistants et dominants", a confié Noah Ohio à l'issue de la rencontre. Si on arrive à combiner de la sorte, comme sur le but de Dönnum, c’est grâce à l’instinct, mais surtout grâce au travail que l’on fournit à l’entraînement. Un très beau but collectif. Le deuxième but ? Je n'ai pas vu William (Balikwisha) à vrai dire. J'étais dans le rectangle et j'ai centré directement et il met le ballon au fond. Parfois un peu de chance fait du bien", a souligné l'auteur de deux assists ce samedi soir.

"On a prouvé qu'on pouvait battre n'importe qui"

La défaite contre Courtrai a été un tournant côté liégeois. "Il y a un déclic après cette défaite à Courtrai avec une belle victoire à l'Union SG. On a fait le plein de confiance là-bas et on a prouvé qu'on pouvait battre n'importe qui. On a fait le match parfait ce week-end et on est prêt pour la semaine prochaine", a ajouté le Néerlandais.

Dimanche prochain (13h30), choc au sommet avec un déplacement au Club de Bruges. Le champion de Belgique ne compte qu'un point d'avance sur le Standard. "On sait qu'ils sont dans une situation délicate, mais ils jouent à domicile. Ils ont des joueurs fantastiques et doivent se reprendre donc on devra rester concentrés", a conclu Ohio.