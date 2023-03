Scott Parker attend une réaction du Club de Bruges

Ce mardi soir (21h), Benfica accueillera le Club de Bruges lors des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Au match aller, le champion de Belgique avait perdu à domicile (0-2).

Après une grosse débâcle à Ostende vendredi dernier, Scott Parker veut que son équipe réagisse ce mardi soir sur la scène européenne contre Benfica. Mais le technicien anglais sait que la crise est bien présente et que son avenir est plus qu'incertain. "Je n'ai jamais dit que je ne savais pas si je serais encore entraîneur aujourd'hui", a déclaré Parker en conférence de presse. "J'ai seulement dit que cette décision n'est pas entre mes mains. Bien sûr, il y a souvent des contacts avec le conseil d'administration, mais ma position n'a pas été discutée. Et je ne suis pas concerné par cela non plus. Mon travail consiste à remettre cette équipe sur les rails. C'est là que je mets toute mon attention", a souligné l'Anglais.

Benfica est plus que favori après son succès à Bruges lors de la manche aller (0-2), mais Parker ne pense pas que les dés sont déjà jetés. "Nous avons été au même niveau que Benfica et ce match s'est finalement décidé sur deux erreurs", a-t-il haussé les épaules. "Bien sûr, le score est ce qu'il est : nous ne pouvons que relever ce défi incroyable et j'espère que nous pouvons encore faire quelque chose. Nous allons tout donner et montrer un visage différent de celui affiché à Ostende", a conclu Parker.