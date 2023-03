Veille de match couperet pour Scott Parker ? "Sous pression ? Je ne sais pas, je ne lis pas beaucoup les médias"

Le Club de Bruges se déplace ce mardi au Benfica Lisbonne. Une rencontre où une défaite - et une élimination - pourrait davantage resserrer l'étau sur le coach, Scott Parker.

Les joueurs du Club de Bruges ont pris l'avion ce lundi matin, direction Lisbonne. Les Brugeois, battus 0-2 à l'aller, devront relever la tête après l'humiliation subie sur le terrain d'Ostende ce vendredi (3-0).

"Nous sommes dans un bon état d'esprit. Nous devons tourner le bouton. C'est une compétition différente. C'est un match important pour nous et nous sommes impatients de jouer au Benfica. C'est important d'encore croire en nous. Si nous sommes arrivés à ce stade de la compétition, ce n'est pas par chance. Nous avons des qualités, à nous de les montrer demain soir", a déclaré Casper Nielsen au micro d'Het Laatste Nieuws, avant de s'envoler avec les autres Brugeois.

Le milieu de terrain n'a pas souhaité commenter en longueur la situation interne de Scott Parker, menacé de limogeage et mis sous pression par sa direction selon l'ensemble de la presse belge. "Je ne sais pas. Ca ne m'affecte pas vraiment. Peut-être parce que je ne lis pas beaucoup les médias. Bien sûr, nous voulons changer cela. Nous avons fait un super match face à Gand, et malheureusement nous avons mal joué à Ostende. Bien sûr, ce n'est pas assez bon. Nous devons rester calmes."

"Si c'est difficile de croire encore en Parker après ces résultats ? Non, non, non. En tant que footballeur, tu joues beaucoup de matchs. Tu dois juste tourner le bouton pour le prochain match. Cela fait partie du football d'avoir des hauts et des bas."