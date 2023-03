Passé par le Standard, il rêve maintenant des Diables Rouges

Est-ce que l'ancien joueur du Standard pourra réaliser son rêve de porter le maillot des Diables Rouges ? Il en a l'ambition.

Hugo Cuypers jouait il n'y a pas si longtemps en deuxième division grecque, mais il fait désormais bonne figure à La Gantoise. L'attaquant rêve d'aller plus loin.

Cuypers parle ouvertement des Diables Rouge. "C'est un objectif réaliste. Depuis un an et demi, je suis en progression constante et si j'y étais, j'en serais fier. D'un autre côté, il est également important pour moi de rester dans l'équipe nationale, alors je verrai ce qui se présentera à moi.

Cuypers est finalement retourné sur les terrains belges, au KV Malines. "L'entraîneur de l'époque, Wouter Vrancken (aujourd'hui au KRC Genk, ndlr), me suivait depuis longtemps, avant mon départ pour la Grèce. Il me voulait déjà à l'époque où il était entraîneur de Lommel, en première division amateur", explique l'attaquant au micro de Sporza.