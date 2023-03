Degryse tacle Scott Parker et évoque la piste Preud'homme : "S'ils lui demandent 5 fois de revenir..."

Marc Degryse regarde lui aussi de très près ce qui se passe au Club. Parker devra peut-être payer les pots cassés ; Preud'homme est également cité comme candidat à la succession. Un tel scénario est-il possible ?

Marc Degryse évoque la situation du Club de Bruges et de Scott Parker à VTM. "Il y a un certain nombre de choses que l'on peut remettre en question. Buchanan a joué pour la première fois en tant que milieu de terrain, alors qu'il a toujours été utilisé en tant que latéral. Puis, il y a la façon dont l'entraîneur se présente : il est de plus en plus isolé à Bruges."

Un entraîneur doit pouvoir compter sur le soutien des joueurs, sinon cela ne sert à rien. "Les joueurs ne s'épuisent pas pour cet entraîneur et ne disent pas, après un match, qu'ils peuvent encore renverser la vapeur avec lui. C'est l'histoire de deux mois sans progrès sous la direction de Scott Parker. Tôt ou tard, il y aura un changement".

Schreuder, remaniement interne ou Preud'homme

Degryse présente également les options possibles : soit faire revenir Schreuder, soit continuer à travailler avec des entraîneurs issus du club. Ici et là, Michel Preud'homme est également cité comme une piste possible. "S'ils lui demandent cinq fois de résoudre cette situation d'urgence, je le vois céder. Travailler à nouveau à long terme, je ne le vois pas faire cela."