Qui remplacera Toby Alderweireld chez les Diables Rouges ? Olivier Deschacht a son idée

Avec la retraite internationale de Toby Alderweireld, les Diables Rouges perdent un taulier et un titulaire.

Le sélectionneur national Domenico Tedesco est immédiatement confronté à une tâche difficile. Qui remplacera Toby Alderweireld dans la défense des Diables Rouges ?

"Dans une défense à trois, il me semble judicieux de placer Jan Vertonghen dans l'axe, avec Arthur Theate à gauche et Zeno Debast ou Koni De Winter à droite. Ou bien vous optez pour l'expérience avec Leander Dendoncker. Ils ne sont pas nombreux, mais ceux qui attendent derrière ont beaucoup de qualité", a confié Olivier Deschacht, à De Morgen.

D'autres options sont possibles avec Wout Faes, Ameen Al-Dakhil et Sebastiaan Bornauw. Pour Olivier Deschacht, il est important de laisser jouer les jeunes tout en sachant qu'ils vont faire des erreurs. "Vertonghen et Alderweireld avaient également le droit de faire de petites erreurs au début sous René Vandereycken. Il faut être patient et leur donner de la confiance. Il faut voir ce que cela donne... Ces jeunes n'ont pas encore les qualités de leurs prédécesseurs, mais dans deux ou trois ans, ils seront des habitués de l'équipe nationale."