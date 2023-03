Challenger Pro League: Anderlecht impuissant au Lierse

Toujours pas de victoire pour les RSCA Futures en playoffs. Le Lierse a fait la différence en seconde période.

Après avoir accroché le Beerschot (0-0) et été battus de justesse à Bruges (2-1), les RSCA Futures disputaient leur troisième match de playoffs sur la pelouse du Lierse, samedi soir.

Une rencontre qui a mis à peine plus d'une mi-temps à se décanter. 20 secondes après le retour des vestiaires, le Lierse a profité d'une perte de balle anderlechtoise sur le côté droit pour ouvrir le score via Guillaume De Schryver. Les Lierrois ont ensuite doublé la mise via Thibaut Van Acker (2-0).

Deuxième défaite consécutive pour les jeunes Mauves, qui pointent à la sixième et dernière place des playoffs, avec quatre points de retard sur le Lierse, cinquième.