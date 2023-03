Steven Defour mitigé entre soulagement et frustration

Service minimum pour le Kavé, qui s'en est bien sorti face à STVV grâce à un penalty en fin de match.

Geoffry Hairemans a fait la différence en inscrivant le seul but de la partie en fin de match sur penalty, au grand soulagement de Steven Defour car le match n'a pas été facile.

"J'ai un bon sentiment, je suis content parce que nous avons gagné. STVV est une équipe très solide défensivement. Ils laissent peu d'espace et notre qualité de jeu n'a pas suffi à les faire sortir", expliquait l'entraîneur sur le site du club.

Le Kavé s'est procuré peu d'occasions : "Certains moments étaient un peu frustrants, car j'ai demandé des mouvements qu'un certain nombre de joueurs n'ont pas faits. Parfois, la course était bonne, mais le ballon donné n'était pas assez précis. Le plus important, c'est que mon groupe s'est battu tout au long du match. Parfois, il faut gagner un match de cette façon."

Cette victoire permet à Malines de se rapprocher du maintien. Il compte neuf points d'avance sur Ostende, 16e au classement.