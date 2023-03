Un autre cadre pourrait quitter le Stayen en fin de saison

Le Limbourgeois en est à sa septième saison sous les couleurs de STVV.

L'aventure semble toucher à sa fin pour Wolke Janssens au Stayen. Il compte 23 titularisations en 27 matches de championnat. Les supporters et l'entraîneur ne tarissent pas d'éloges à son égard.

Pourtant, plusieurs ont déjà annoncé qu'ils quitteraient le club, comme l'entraîneur et le capitaine Toni Leistner. Wolke Janssens ouvre également la porte : "Les chances que je parte sont plus élevées que celles que je reste. J'ai 28 ans et je dois penser à mon avenir. Pourtant, je n'aime pas trop parler du futur et préfère parler des prochains matches, dans lesquels je donnerai tout. J'espère également que nous parviendrons à nous qualifier pour les PO2. C'est ce que je vise", a déclaré Janssens sur Voetbal Belgie.

Son contrat expire le 30 juin, et le club ne semble pas avoir l'intention de prolonger : "Cela fait sept ans que je suis au STVV et j'ai vécu beaucoup de choses. Il y a eu de beaux moments, mais aussi des moments difficiles, au cours desquels je n'ai pas toujours été traité correctement."