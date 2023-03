Les folles statistiques du nouveau "phénomène" de la Gantoise

Gift Orban n'a pas seulement offert une précieuse victoire à La Gantoise, dimanche, à Waregem. Il a aussi écrit un petit bout d'histoire, puisqu'il est devenu le premier Gantois à planter un quadruplé en Pro League au 21e siècle.

Et il en a profité pour faire exploser son compteur buts! Depuis ses débuts en championnat, le 11 février, l'attaquant nigérian a planté sept buts en cinq matchs. Un seul attaquant a fait aussi bien sur la même période dans les dix principaux championnats européens: un certain Jonathan David, lui aussi auteur de sept buts en cinq matchs avec Lille.

Les statistiques de Gift Orban sont remarquables et ça n'a pas échappé à Hein Vanhaezebrouck. "C'est un phénomène. Un attaquant qui a un sens du but assez incroyable. Avec un tel joueur, c'est 20 à 25 buts garantis par saison", confie le coach des Buffalos au Nieuwsblad.

4 - Gift Orban is the first KAA Gent player with four goals in a Jupiler Pro League game this century; no player has scored more goals in the top-10 European Leagues since Feb 11, when Gift Orban made his KAA Gent league debut (Jonathan David also 7). Gifted. pic.twitter.com/GYAPR7hxyo