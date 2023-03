Voici notre équipe-type de la 29ème journée de D1A

Plusieurs joueurs se sont illustrés de la meilleure des manières le week-end dernier.

Gardien

Dans les buts, nous avons placé Guillaume Hubert cette semaine. Il est à l'origine du 4-4 avec une demi passe décisive et a empêché Eupen de creuser l'écart à plusieurs reprises plus tôt dans le match.

Défenseurs

En défense, nous optons pour le jeune Jorne Spileers, qui s'est montré à la hauteur avec le Club de Bruges contre le Standard. À ses côtés, on retrouve Jorne Meijer et d'un autre très fort Jan Vertonghen.

Milieux de terrain

Au milieu de terrain, nous avons choisi Sven Kums, la plaque tournante de La Gantoise qui a été déterminant à Zulte Waregem (2-6). Jurgen Ekkelenkamp a été a nouveau précieux pour l'Antwerp à Seraing, les flancs sont occupés par les Unionistes Simon Adingra (1 but, 1 passe décisive) et Bart Nieuwkoop (1 but).

Attaquants

En attaque, nous optons pour Islam Slimani (2 buts), Gift Orban (4 buts) et Kyan Vaesen (2 buts), tous trois décisifs.

Voici l'équipe type :