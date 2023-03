Un Brugeois répond à l'appel de sa sélection nationale

Jack Hendry, défenseur central âgé de 27 ans évoluant au Club de Bruges, fait partie des joueurs sélectionnés avec l'équipe nationale d'Ecosse pour les premières rencontres qualificatives pour l'Euro 2024.

Hendry, de retour cet hiver à Bruges après un prêt à Cremonese, compte 21 sélections (3 buts) avec l'Ecosse.

La sélection de Steve Clark accueillera Chypre le 25 mars, puis se déplacera en Espagne le 28 mars.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Steve Clarke has named his Scotland squad for our upcoming @EURO2024 qualifiers against Cyprus and Spain.



