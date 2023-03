L'Union pour écrire l'histoire ? "Je ne parlerai pas de telles choses à mes joueurs"

L'Union Saint-Gilloise est à 90 minutes, peut-être plus, d'une qualification historique pour les quarts de finale de l'Europa League.

Ce jeudi, l'Union peut se qualifier pour les quarts de finale de l'Europa League en cas de victoire. Les hommes de Karel Geraerts peuvent écrire l'histoire. Mais pour le coach de l'USG, pas question de se mettre une pression supplémentaire.

"Je vais réfléchir au discours que je vais leur faire demain. Mais (parler d'histoire), je ne suis pas convaincu que je dois dire des choses pareilles. Je pense que tout le monde est au courant de cette situation, qui est magnifique. Si c'est juste dire pour dire, je ne vais pas le faire."

L'Union n'a donc pas le choix ce jeudi : il faut gagner. "Il y aura deux options : soit on se qualifie, soit on se fait sortir. C'aurait été bien si on avait gagné là-bas, mais malheureusement ce n'était pas le cas. On sait très bien qu'on doit gagner, on ne peut pas faire que défendre."

Berlin risque de donner du fil à retordre à l'Union

L'Union Berlin, qui a contraint l'USG au nul (3-3) au match aller, n'a plus gagné depuis plus d'un mois en championnat et reste sur un match nul face à Wolfsburg (1-1). Aucune raison pour Geraerts d'aborder cette rencontre en baissant un tant soit peu la garde.

"Ca reste une très bonne équipe. Oui, ils ont perdu il y a trois semaines, mais c'était contre le Bayern, qui est l'une des meilleures équipes au monde. Contre nous, ils ont été très costauds. Et contre Wolfsburg, les premières 5-10 minutes, ils ont mis un pressing incroyable. Il y a beaucoup d'énergie dans cette équipe. Je pense que demain, l'une des clés, cela sera aussi la fraîcheur mentale et l'énergie. Cela fera la différence. Et par rapport à ce que j'ai vu contre Wolfsburg, ils (Berlin) sont encore très bien (à ce niveau-là)."