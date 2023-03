🎥 Fin de l'aventure pour Trossard et Arsenal grâce notamment à un but de classe mondiale !

Arsenal et le Sporting ont d√Ľ en d√©coudre au bout de la nuit lors des tirs au but.

Après un match aller riche en buts (2-2), Granit Xhaka (19e) mettait les Gunners aux commandes.

GOAL!



Arsenal 1-0 Sporting CP



Granit Xhaka scores

What a pass from Jorginho



UELpic.twitter.com/GvfRvLjse5 — H/F (@hfworld_) March 16, 2023

Dans une partie contrôlée par Arsenal, les Lisboètes ne s'avouaient pas vaincus et étaient récompensés de leurs efforts avec un sublime but de Pote (62e), auteur d'une superbe but du milieu de terrain qui ne laissait aucune chance à Ramsdale.

UM GOL ESPETACULAR DE PEDRO GONÇALVES DO MEIO-CAMPO!!! QUE GOLAÇO DO POTE! Arsenal 1x1 Sportingpic.twitter.com/1i08AkHdmi — Sala12 (@OficialSala12) March 16, 2023

Leandro Trossard montait au jeu à la pause, à la place de Gabriel Jesus qui fêtait son grand retour. Le Belge trouvait le poteau lors des prolongations (97e), le tempo s'élevait mais aucune des deux équipes ne trouvait la faille.

Tout se jouait aux tirs au but, et c'est le Sporting qui sort finalement gagnant. Gabriel Martinelli manquait le quatrième tir, bien arrêté par Adan, avant que Nuno Santos ne propulse les siens vers les quarts de finale.