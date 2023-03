Gift Orban impressionne ses coéquipiers : "Ce n'est pas normal, on est d'accord ?"

Le jeune Nigérian enchaîne les buts à La Gantoise, où il évolue seulement depuis cet hiver. Le buteur a marqué un triplé express contre Basaksehir en Conference League mercredi soir et a ainsi permis aux siens de rejoindre les quarts de finale de la compétition après la victoire 1-4 en Turquie.

Gift Orban empile les buts avec La Gantoise. Après un quadruplé contre Zulte Waregem le week-end dernier, l'attaquant âgé de 20 ans a planté un triplé express en Conference League. "C'est inimaginable ce que Gift a encore réussi ici", a confié Malick Fofana une demi-heure après le coup de sifflet final dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. "C'est un plaisir de jouer avec un tel attaquant. Il est encore très jeune et il donne l'impression que tout est facile. De plus, il reste toujours calme. A la mi-temps, par exemple, il était très concentré et nous a même prévenus que le match n'était pas terminé. Après le match, bien sûr, il était fou de joie, mais c'est normal".

Même son de cloche du côté de Sven Kums. "Il n'y a silencieusement plus de mots pour cela. Ce n'est pas normal, n'est-ce pas ? Pour nous, bien sûr, c'est parfait. (rires) Le deuxième but était particulièrement beau. Ensuite, sur le troisième but, Gift a de la chance que la balle lui revienne encore alors qu'il l'avait ratée la première fois. Est-ce de la chance ou du talent que d'être au bon endroit ? J'espère que ça va continuer comme ça", a souligné le milieu de terrain.