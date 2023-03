Le Bayer Leverkusen, un bon tirage à ne pas sous-estimer pour l'Union

Les Unionistes ont tiré le Bayer Leverkusen en quarts de finale d'Europa League. N'ayons pas la mémoire courte : le club allemand est un gros morceau.

Ce sera donc à la BayArena, à seulement deux grosses heures de Bruxelles, que les Saint-Gillois débuteront leurs quarts de finale de cette Europa League. Pas de Manchester United, Juventus ou AS Rome, mais bien un club au standing très loin d'être négligeable : le Bayer Leverkusen.

Certes, le club n'est plus aussi fort qu'autrefois. Trois fois vice-champion d'Allemagne entre 1997 et 2000, l'équipe de Michael Ballack, Lucio ou Oliver Neuville réussit même l'exploit de rallier la finale de la Ligue des Champions en 2002. Il faudra une reprise de volée légendaire de Zidane pour leur enlever le rêve européen.

A nouveau vice-champion d'Allemagne en 2011, le club de la célèbre firme pharmaceutique Bayer a pris l'habitude de s'installer parmi les premières places du classement de Bundesliga. Excepté 2 fois, sur les 14 dernières années, le club a à chaque fois terminé dans le top 5 du championnat.

Cette saison, le Bayer semble moins bien, pointant à la 9e place du classement général. Inconstants, les Pillendreher (les Pilluliers, surnom hérité de l'emprise de Bayer sur le club), viennent cependant d'enchaîner deux victoires de suite, après un match nul face à un solide Fribourg.

Et en Europe ? Le Bayer est un participant assez régulier de la Ligue des Champions, sans toutefois parvenir à rallier souvent les tours à élimination directe ces dernières années. Adversaire du Club de Bruges en poules cette saison, les Allemands ne sont parvenus à gagner qu'une seule rencontre - face à l'Atlético Madrid (2-0). Battu à l'aller par au Jan Breydel dans une rencontre indécise, Leverkusen aurait bien mérité de gagner au retour, mais un certain Simon Mignolet en état de grâce les en avait empêché.

Du très beau monde dans l'effectif...et sur le banc

Le Bayer a pris l'habitude de voir défiler de tgrands joueurs dans ses rangs, aussi ces dernières années : Toni Kroos, Hakan Çalhanoğlu, Heung-Min Son, Kai Havertz, Arturo Vidal, Julian Brandt, Chicharito, Bernd Leno,...

Forte d'une académie de jeunes performante et d'équipes de scouting se basant sur les fameuses datas pour réaliser les transferts, le club possède encore un effectif bien fourni cette année. Un groupe dans lequel on retrouve des valeurs sûres (Jonathan Tah, Lucas Hradecky, Kerem Demirbay, Patrik Schick, Sardar Azmoun, Charles Aranguiz,...) mais aussi des joueurs encore jeunes dont la valeur marchande a explosé (Jérémie Frimpong, Edmond Tapsoba, Piero Hincapié, Adam Hlozek).

Du côté des stars, on en cite volontiers deux : Moussa Diaby, 23 ans, internationl français promis à un avenir encore plus radieux, et Florian Wirtz, 19 ans, jeune Allemand arrivé au club en janvier 2020 et valant déjà 70 millions d'euros, rien que ça.

On n'oubliera pas, évidemment, de citer le coach, le légendaire Xabi Alonso, qui a succédé en octobre dernier à Gerardo Seoane. Il s'agit de sa première expérience en tant qu'entraîneur d'une équipe première.