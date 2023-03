Le partage du Lotto Park pourrait désavantager Anderlecht lors du tirage au sort

Anderlecht et l'Union SG attendent avec impatience le tirage au sort des quarts de finale de l'Europa League et de la Conference League. Cependant, le fait qu'Anderlecht partage son stade sur la scène européenne avec l'Union pourrait avoir des conséquences désagréables pour les Mauves.

Le tirage au sort de l'Union pour les quarts de finale de l'Europa League débute à 13h, suivi une heure plus tard par le tirage au sort de la Conference League avec Anderlecht et La Gantoise. L'Union connaîtra donc son adversaire plus tôt. Si l'Union doit d'abord jouer à l'extérieur, Anderlecht sera obligé de jouer son quart de finale d'abord à domicile. Un désavantage. Mais l'inverse est également possible. Si, lors du tirage au sort, l'Union doit commencer par jouer à domicile, Anderlecht est assuré de jouer le match retour dans son propre stade.

L'Union ne peut pas changer de stade à ce stade de la campagne européenne. L'Union a disputé les matchs de groupe à Louvain, mais a conclu un accord avec Anderlecht pour les rencontres à élimination directe. L'UEFA exige maintenant que l'Union joue le reste de la compétition européenne à domicile dans le même stade.