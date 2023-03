Quelle hiérarchie chez les gardiens des Diables Rouges après la retraite internationale de Simon Mignolet ?

Le départ de Simon Mignolet libère une place dans le noyau des Diables. Quel gardien saura en profiter ?

Derrière l'inusable Thibaut Courtois, Simon Mignolet a été titularisé à 34 reprises dans le but des Diables Rouges entre 2010 et 2022. Assez peu si l'on étale cela sur 12 ans mais les chiffres ne mentionnent pas l'essentiel, à savoir l'état d'esprit à la fois sain et compétitif amené par Big Sim. Sa retraite internationale prive ainsi le groupe d'une de ses forces tranquilles. Mais elle rebat aussi les cartes dans la hierarchie des gardiens.

Après s'être tiré la bourre pendant des années pour le poste de troisième gardiens, Koen Casteels et Matz Sels pourraient être appelés de concert derrière Courtois. Dans leur duel, Casteels a semblé prendre le dessus en sélection ces derniers temps, c'est notamment lui qui était de la partie à la Coupe du Monde au Qatar. Titulaire incontestable à Wolfsburg, il devrait donc partir avec un avantage aux yeux de Domenico Tedesco.

Avec la régularité qui est la sienne à Strasbourg malgré la saison compliquée des siens, Sels a montré que l'on pouvait également compter sur lui. Celui qui a été élu meilleur portier de Ligue 1 par les entraîneurs de gardiens français la saison passée se positionne naturellement comme un prétendant à ce poste de gardien numéro trois en sélection.

Mais derrière lui, un certain Maarten Vandevoordt commence à pousser. De dix ans son cadet, le gardien de Genk se forge petit à petit une certaine expérience, gagnant en sérénité par rapport à cette déroute 4-0 à Naples, en Ligue des Champions, où il avait été lâché dans la fosse aux lions en 2019. Même s'il lui reste quelques défauts à gommer, notamment dans la lecture des différents moments d'une rencontre, Vandevoordt s'impose de plus en plus comme un gardien qui va compter lors de cette décennie. Ses réflexes ont déjà convaincu Leipzig de déposer 10 millions pour l'acquérir dés 2024. Alors pourquoi l'ère ouverte par l'intronisation de Tedesco ne serait-elle pas synonyme d'un renouvellement du poste de gardien ?

Dans l'immédiat, en plus de Matz Sels, la réponse pourrait venir des Diablotins. Certitude dans les buts de l'équipe nationale U21, qu'il a sauvé à quelques reprises lors des derniers match, notamment face aux Pays-Bas, Vandevoordt sera un homme clé de Jacky Mathijssen à l'Euro espoirs en juin prochain. Il pourrait dès lors s'avérer périlleux de le parachuter chez les Diables avant ce rendez-vous. Arnaud Bodart pourrait également être candidat au poste vu ce qu'il a montré ces dernières saisons au Standard. Mais il lui faudra sans doute montrer encore un peu plus de régularité pour gagner le coeur de Tedesco.

Quels que soient les trois noms révélés par le nouveau coach des Diables Rouges (l'annonce de sa première sélection aura lieu aujourd'hui à midi) pour les deux matchs face à la Suède et l'Allemagne, cette première liste permettra d'y voir plus clair dans ses plans. Pour le poste de gardien comme dans les autres lignes.