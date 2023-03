Gand dans le top 4, mais Vanhaezebrouck se veut prudent : "La saison dernière, les caméramans ont soudainement disparu"

La Gantoise s'est imposée face à Eupen (3-0) et s'est hissée dans le top 4 pour la deuxième fois de la saison. Il reste encore quatre journées à disputer et les play-offs 1 deviendront une réalité.

Gand s'est imposé 3-0 contre Eupen, ce qui lui permet de prendre deux points d'avance sur le Club de Bruges et trois sur Westerlo. De plus, ces deux équipes vont bientôt s'affronter.

De son côté, La Gantoise va se déplacer à Seraing et à Malines et recevoir l'Union et Ostende. Les Buffalos peuvent donc rêver de conserver leur quatrième place.

© photonews

Hein Vanhaezebrouck ne veut cependant pas crier victoire trop tôt. Il fait référence à la saison dernière, lorsque Gand était également dans le top 4 à quelques journées de la fin.

Le match nul 2-2 sur le terrain du Cercle - y compris une phase litigieuse avec un cas de hors-jeu - a vu la quatrième place être cédée au RSC Anderlecht.

Cameramen

"L'année dernière, nous étions dans les quatre premiers à deux journées de la fin et soudain, les caméramens ont disparu", explique-t-il. "Aujourd'hui, il reste quatre matches, il peut donc encore se passer beaucoup de choses. Je n'aspire à rien d'autre qu'au repos", a déclaré l'entraîneur de Buffalo.