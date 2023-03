Voici notre équipe-type de la 30ème journée de Jupiler Pro League

Plusieurs joueurs se sont mis en évidence le week-end dernier lors de la 30ème journée de Jupiler Pro League.

Gardien

Cette semaine, on opte pour Hervé Koffi. Le portier de Charleroi a multiplié les arrêts décisifs contre l'Antwerp et a permis aux Zèbres de prendre trois points précieux au Bosuil.

Défenseurs

En défense, on choisit Tsuyoshi Watanabe qui a fait déchanter les attaquants du Club de Bruges avec Courtrai. À ses côtés, il y a deux Anderlechtois avec Zeno Debast et Jan Vertonghen qui ont été solides à OHL.

Milieux de terrain

Au milieu de terrain, on retrouve ce diable de Teddy Teuma qui a couronné son match d'un but sur penalty ainsi qu'un autre Unioniste en la personne de Loïc Lapoussin, auteur d'un but somptueux.

Abdelkahar Kadri a été de nouveau décisif avec Courtrai en inscrivant le but victorieux contre le Club, tandis que Francis Abu s'est bien comporté défensivement et offensivement du côté du Cercle de Bruges.

Attaquants

En attaque, on a décidé d'aligner Gianni Bruno (2 buts), Ayase Ueda ( 1 but) et Alioune Ndour (1 but).