La Gantoise, si proche du but : "Nous ne pouvons plus laisser filer cette 4e place"

Après sa victoire ce week-end face à Eupen, La Gantoise s'invite dans le top 4 du classement général.

Pourtant, Eupen a donné du fil à retordre à La Gantoise, qui a dû plusieurs fois s'en remettre à un impeccable Paul Nardi. "C'est mon travail de faire des arrêts à des moments importants et de garder la clean sheet", a déclaré le gardien français dans les colonnes du Nieuwsblad. "Parfois, il faut avoir de la chance, comme avec cette phase où le ballon a été dévié plusieurs fois. Ca été mon intervention la plus difficile. Le ballon est venu très près de mon corps;"

Grâce à cette victoire 3-0 et le nouveau faux-pas de Bruges, La Gantoise intégre le top 4 alors qu'il reste seulement quatre rencontres dans la phase classique. "C'est maintenant que c'est la partie la plus difficile : conserver cette quatrième place", a déclaré Nardi. "Nous ne pouvons pas laisser filer cela. Il reste des matchs difficiles à venir. Par exemple, pour notre prochaine mission, contre Seraing : . c'est une équipe qui se bat encore pour la préservation et on peut s'attendre à un match difficile."

"Cette trêve internationale arrive à point nommé", a continué le portier des Buffalos. "Cette pause va nous faire du bien et j'espère que tous nos internationaux reviendront en forme."