La vie sans Yari : quatre options pour remplacer l'un des moteurs d'Anderlecht

Yari Verschaeren ne jouera plus avant 2024. Un violent coup d'arrêt pour le milieu de terrain qui montait en puissance et retrouvait son meilleur niveau. Et une petite catastrophe pour Brian Riemer qui perd sa plaque tournante.

Catastrophe pour Anderlecht : alors que le RSCA joue son va-tout dans la course au top 8...et peut légitimement rêver à une demi-finale de Coupe d'Europe, l'un de ses titulaires incontournables ne jouera plus...en 2023. Yari Verschaeren cette saison, c'est 42 matchs, rien que ça. Les chiffres suivent moins que la saison passée - 4 buts et 4 assists - mais dans son rôle de plaque tournante au milieu (de "Modric", comme l'a maladroitement déclaré Riemer), il était en train de monter en puissance. Sous Brian Riemer, Verschaeren avait débuté...tous les matchs. Reste désormais à lui trouver un remplaçant dans cet entrejeu. Poste pour poste...ou en modifiant un peu l'animation. Qui pour le remplacer ? Kristian Arnstad L'option la plus évidente, au vu de l'entrée très réussie de Kristian Arnstad à OHL. Un profil plus défensif, mais aussi capable de construire et finir des actions, comme il l'a prouvé (certes pour la première fois) en faisant 0-2 à Den Dreef. Un Arnstad titulaire impliquerait cependant que Majeed Ashimeru prendrait place un peu plus haut dans le triangle. Mais Brian Riemer a réussi à créer une belle alchimie entre Verschaeren, Diawara et Ashimeru ; peut-être peut-il le refaire avec Arnstad. Lior Refaelov Brian Riemer a hésité dimanche : faire entrer Lior Refaelov ou Kristian Arnstad ? Dans les matchs où il faut mettre de l'impact et de l'énergie, le Norvégien aura la priorité. À 36 ans, l'Israélien peine à exister dans les matchs intenses - sa double prestation contre Villarreal le prouve. Dans des rencontres contrôlées par Anderlecht, peut-être Lior Refaelov peut-il toujours faire la différence, et certainement pas pendant 90 minutes. Mais au moins recevra-t-il plus de temps de jeu à l'avenir. Mario Stroeykens Est-ce enfin la chance de Mario Stroeykens ? Aligné comme attaquant, le gamin de Neerpede n'y a pas convaincu cette saison, c'est le moins qu'on puisse dire. Un cran plus bas, et profitant notamment de l'enseignement d'Islam Slimani qui a pris Stroeykens sous son aile, peut-il passer un cap ? Tout le monde s'accorde à le dire : nous n'avons pas vu le vrai visage de "Super Mario" cette saison. On en vient même à douter : Neerpede l'a-t-il survendu ? L'absence de Verschaeren lui offrira peut-être l'opportunité de faire taire ses détracteurs. Marco Kana L'option surprise, et peut-être plutôt pour la saison prochaine. Marco Kana, Brian Riemer en est fan, on le sait. Le coach du RSCA piaffe d'impatience à l'idée de pouvoir compter sur le polyvalent produit de Neerpede. Titulaire avec les U23 le week-end passé, Kana paraît bientôt prêt. © photonews Comme pour Arnstad, une titularisation de Marco Kana aux côtés de Diawara verrait Ashimeru prendre la pointe avant du triangle. Mais le style très élégant mais énergique de l'ex (?) défenseur central peut clairement s'insérer dans le système Riemer. Plus vite qu'on le pense ?

